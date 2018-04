Labour-leder kritisk til Syria-angrep 

NTB utenriks

– Jeg sier til utenriksministeren, hvor er det juridiske grunnlaget for dette? sier Labour-lederen til BBC søndag.

– Det juridiske grunnlaget vil enten måtte være selvforsvar eller et mandat fra FNs sikkerhetsråd. Humanitær intervensjon er for tiden et juridisk diskutabelt begrep, sier han videre.

USA, Storbritannia og Frankrike har forsvart lørdagens angrep mot Syria med at det vil minske lidelsene til den syriske sivilbefolkningen ettersom det skal ha gjort det vanskeligere for regimet å gjennomføre kjemiske angrep.

Statsminister Theresa May har insistert på at det var et legitimt angrep. Mandag stiller hun opp i Underhuset for å svare på spørsmål og delta i en debatt om angrepet.

