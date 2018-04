Israel løslater afrikanske migranter

NTB utenriks

Afrikanerne ble fengslet i februar, og den israelske regjeringen har forsøkt å få til avtaler som vil gjøre det mulig å sende noen av dem til andre land.

Israelsk høyesterett kom nylig med en kjennelse som sa at migrantene måtte løslates hvis ikke avtalene var på plass innen søndag. Siden avtalene ikke kom i havn, er afrikanerne nå ute av fengsel igjen.

Tidligere denne måneden trakk Israel seg fra en avtale med FNs høykommissær for flyktninger som ville gjort det mulig å sende over 16.000 afrikanske asylsøkere videre til vestlige land. Årsaken var protester fra den israelske høyresiden, som mislikte at avtalen innebar at Israel også måtte gi mange asylsøkere opphold.

