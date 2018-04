Fire soldater drept i kamper mellom pakistanske og afghanske styrker 

NTB utenriks

To paramilitære pakistanske soldater ble drept og fem såret, opplyste det pakistanske forsvaret søndag ettermiddag.

Like etter kom det melding om at også to afghanske soldater var drept og tre andre såret, og at sammenstøtet fortsatt pågikk.

Ifølge afghanske kilder brøt kampene ut da pakistanske soldater forsøkte å etablere nye kontrollposter på afghansk territorium og skjøt mot afghanske soldater.

De pakistanske kildene sier at det var afghanske soldater som skjøt først, og at medlemmer av landets grensestyrke utførte en «rutineovervåking» langs grensen da de ble beskutt.

Han sier også at styrkene viste størst mulig tilbakeholdenhet for å unngå sivile tap.

Ifølge oberst Abdul Hanan, politisjef i Khost-provinsen, brøt kampene ut etter at de pakistanske styrkene krysset grensen til Afghanistan tidlig søndag morgen.

De to landene er ikke enige om hvor grensen mellom dem går. Afghanistan har ikke villet godta grensen som ble trukket av den britiske kolonimakten i 1893.

