– I fjor sa president Donald Trump at bruken av kjemiske våpen ville være å tråkke over en grense. I natt, under USAs ledelse, har USA, Frankrike og Storbritannia handlet i samsvar med dette fordi Syria fortsetter med sine morderiske handlinger, sier en ikke navngitt israelsk tjenestemann lørdag morgen.

