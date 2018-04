Syriske sikkerhetsstyrker erklærer full kontroll over Øst-Ghouta

NTB utenriks

Erklæringen kommer lørdag kveld etter at sikkerhetsstyrkene tidligere på dagen rykket inni Douma, småbyen utenfor Damaskus som i flere år har vært en viktig opprørsbastion.

Assad-regimet iverksatte i februar en omfattende militæroffensiv mot enklaven.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder samtidig at styrkene rykket inn etter at den siste kolonnen med syriske opprørere forlot byen.

Douma er byen som for en uke skal ha blitt utsatt for et kjemisk angrep som vestlige land har anklaget Assad-regimet for å stå bak, men som Russland hevder er iscenesatt av Storbritannia.

Opprørsgruppene i Øst-Ghouta, som delvis har ligget i krig med hverandre, har de siste ukene inngått avtaler og blitt busset til andre opprørskontrollerte områder nord i Syria.

En fraksjon av opprørsgruppa Jaish al-Islam var den siste opprørsgruppen som holdt stand i Douma, men fredag ble også de busset ut.

