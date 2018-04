Syriske medier: Angrepene er brudd på internasjonal lov

NTB utenriks

Kilder i det syriske militæret har sagt at luftforsvaret har besvart angrepene og at 20 missiler er blitt skutt ned nær Kaswa, sør for Damaskus.

– Syrisk luftforsvar blokkerer amerikansk, britisk og fransk aggresjon mot Syria, meldte syrisk statlig TV like etter at angrepene hadde startet.

Det britiske forsvaret har opplyst at de første analysene tyder på at angrepet var vellykket. Målet var å treffe anlegg som brukes til å produsere og oppbevare kjemiske våpen.

– Dette er et brudd på ønsket til det internasjonale samfunnet og er dømt til å feile, skriver SANA.

