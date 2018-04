Russland: Sikkerhetsrådet må fordømme angrepet på Syria

NTB utenriks

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia var klar i sin tale da han holdt sitt innlegg i FNs sikkerhetsråd lørdag. Der sa han at medlemmene av rådet senere på lørdagen måtte stemme over et russisk resolusjonsforslag, som fordømmer det koordinerte amerikansk-britisk-franske angrepet på Syria natt til lørdag.

Nebenzia krevde også at USA og dets allierte må avstå fra nye angrep på Syria i framtiden.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley svarte med at USA står klar til å angripe Syria igjen dersom Assad-regimet gjennomfører flere kjemiske angrep.

Haley sa også at angrepet natt til lørdag var planlagt slik at det skulle gjøre minst mulig skade.

– Kjemiske våpen er en trussel mot oss alle. Tiden for videre samtaler gikk ut i går, la hun til.

FNs generalsekretær António Guterres gjentok oppfordringen til partene om å besinne seg og vise tilbakeholdenhet

Angrepet var et svar på det antatte kjemiske angrepet i Douma i Øst-Ghouta forrige lørdag.

