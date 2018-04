Russland: Ingen sivile syrere ble rammet av vestlig angrep

NTB utenriks

– Ifølge foreløpige opplyser var det ingen ofre blant fredelige sivile eller i det syriske militæret, opplyste offiseren Sergej Rudskoj på en pressekonferanse i Moskva lørdag.

Det russiske militæret har opplyst at de tre vestlige landene skjøt over 100 missiler mot Syria, men at 71 av i alt 103 missiler ble avskåret av det syriske rakettforsvaret.

Det framholder at angrepet kun har gjort mindre skader på de militære anleggene som ble angrepet.

– Over 100 krysserraketter og luft til land-raketter ble avfyrt av USA, Storbritannia og Frankrike fra sjøen og luften mot syriske militære og sivile mål, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse lørdag morgen.

Ifølge USA, Storbritannia og Frankrike var rakettene rettet mot et lager for kjemiske våpen, et forskningssenter for kjemiske våpen og et annet lageranlegg der det også ligger et kommandosenter.

En syrisk militærkilde har tidligere meldt at seks soldater ble såret i angrepene, som Russland ble varslet om på forhånd.

