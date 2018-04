NATO gir full støtte til angrepene mot Syria

NTB utenriks

– Kjemiske våpen kan ikke brukes ustraffet. De kan ikke bli normalisert. De er en umiddelbar trussel mot det syriske folk og vår felles sikkerhet. De som står bak, må stilles til ansvar, sa Stoltenberg da han møtte pressen på NATO-hovedkvarteret i Brussel etter et ekstraordinært møte om Syria-aksjonen.

På møtet ble øvrige allierte brifet i detalj av USA, Storbritannia og Frankrike.

– Deres vurdering var at dette var en veldig vellykket aksjon, og at den i betydelig grad har svekket Syrias evne til å gjennomføre nye kjemiske angrep. Samtidig er det sendt et tydelig budskap for å avskrekke mot framtidig bruk av kjemiske våpen, sa NATO-sjefen.

De øvrige 26 medlemslandene i alliansen – deriblant Norge – erklærte sin fulle støtte til aksjonen.

Stoltenberg mener det var nødvendig å handle.

– Alternativet, nemlig at verdenssamfunnet sitter stille og ser på at kjemiske våpen blir brukt, fører til at man normaliserer bruk av kjemiske våpen. Det er barbariske våpen som er forbudt. Vi er i Brussel, ikke langt fra Flandern, der kjemiske våpen ble brukt med groteske resultater under første verdenskrig. Det er hundre år siden nå. Og det viser bare hvor viktig det er at vi støtter oppunder arbeidet med å håndheve forbudet mot kjemiske våpen, sier NATOs generalsekretær til NTB.

– Verdenssamfunnet har etablert et forbud mot våpentyper som er spesielt barbariske, og kjemiske våpen er en slik våpentype. Det er viktig at hele verdenssamfunnet støtter opp om dette forbudet og sørger for at det blir gjennomført, utdyper han.

