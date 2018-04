Egypt: Over 20 drept i kamper i Sinai

NTB utenriks

Kampene brøt ifølge hæren ut etter at jihadister med eksplosiver festet til kroppen forsøkte å storme en militærleir lørdag.

De sprengte seg selv da de ble hindret i å ta seg inn, og militæret opplyser lørdag at de har forhindret «en større terroroperasjon».

I tillegg til at åtte soldater ble drept skal 15 soldater ha blitt såret. Ingen har så langt hevdet å stå bak angrepet.

Samme dag ble det klart at Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har forlenget unntakstilstanden i landet med tre måneder. Det er fjerde gang den forlenges etter at den ble innført i april i fjor i forbindelse med bombeangrep mot to kirker.

(©NTB)