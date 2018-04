USA: Har bevis for at Assad-regimet brukte kjemiske våpen i Douma

NTB utenriks

– Jeg vil ikke si hvilken dag vi ble absolutt sikre på at det var bevis for dette. Angrepet skjedde lørdag, og vi vet helt sikkert at det ble brukt kjemiske våpen, sier Heather Nauert, pressetalskvinne i det amerikanske utenriksdepartementet fredag.

– Vi vet også at Syria er ett av noen få land som har leveringsmekanismer og som har denne typen våpen, sier Nauert på en pressebrifing.

På spørsmål om hun kan bekrefte at USA har bevis for at Assad-regimet sto bak angrepet i Douma, svarer Nauert:

– Ja.

Tidligere på dagen hevdet russiske myndigheter at de hadde bevis for at Storbritannia hadde iscenesatt et kjemisk angrep i Douma.

Storbritannia avviser påstanden og sier det er løgn.

Eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) er på plass i Syria og skal lørdag begynne arbeidet med å granske om det ble brukt kjemiske våpen i angrepet mot Douma forrige helg.

Om lag 40 mennesker ble drept i angrepet. Onsdag opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) at 500 pasienter i det opprørskontrollerte Douma-området hadde symptomer på å ha blitt utsatt for et kjemisk angrep.