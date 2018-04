Trump setter døren på gløtt for TTP

NTB utenriks

Presidenten kritiserte TTP-avtalen mellom tolv stater rundt Stillehavet jevnlig under valgkampen og var rask med å trekke USA ut av den etter at han tok over som president.

Nå er han tilsynelatende noe mer positivt innstilt til samarbeidet.

– Jeg vil kun gå inn i TTP hvis avtalen er vesentlig bedre enn avtalen som ble tilbudt president Obama. Vi har allerede bilaterale avtaler med seks av landene i TTP, og jobber med å få på plass en avtale med det største av de landene, Japan, som har rammet handelen vår hardt i flere år, skriver Trump på Twitter sent torsdag kveld.

Uttalelsen kommer etter at Det hvite hus tidligere på dagen kunngjorde at USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og presidentens økonomiske rådgiver Larry Kudlow revurderer Washingtons holdning til avtalen.

