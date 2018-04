Tesla kastet ut av undersøkelseskommisjon

NTB utenriks

Bakgrunnen for striden er at Tesla gikk offentlig ut med informasjon som ennå ikke var blitt kvalitetssikret av USAs nasjonale råd for trafikksikkerhet (NTSB).

– Det er uheldig at Tesla, med sine handlinger, ikke fulgte avtalen, opplyser styreleder Robert Sumwalt i NTSB i en pressemelding.

– Vi forstår at partene opplever etterspørsel etter informasjon underveis i etterforskningen. Men ukoordinert offentliggjøring av ufullstendig informasjon bidrar ikke til trafikksikkerheten og er ikke i offentlighetens interesse, sier han.

Det var i forrige måned at en Tesla Model X traff midtrabatten på en vei i Mountain View i California og spant rundt før den ble truffet av andre biler. Den mannlige sjåføren døde av skadene.

I etterkant av ulykken opplyste Tesla at sjåføren hadde skrudd på autopilot-systemet, og mente tilsynelatende at dette var årsaken til ulykken, til tross for at undersøkelsene nettopp hadde begynt.

I forkant av at NTSB opplyste at Tesla var blitt kastet ut av gruppen, sendte selskapet selv ut en pressemelding hvor de hevder at de trakk seg frivillig fra undersøkelsene. Dette avviser tilsynelatende NTSB.

– Vi bestemte oss for å trekke tilbake Teslas partsstatus og informerte Elon Musk om dette i en telefonsamtale i går og via et brev i dag, sier Sumwalt.

Tesla er fortsatt del av to andre granskninger av ulykker i California.

(©NTB)