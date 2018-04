Svensk Syria-forslag får lunken mottakelse fra Russland

NTB utenriks

Resolusjonsutkastet gikk ut på å umiddelbart sende en nedrustningsstyrke til Syria for å fjerne kjemiske våpen «en gang for alle», ifølge nyhetsbyråene AFP og AP, som har sett teksten.

Sverige foreslo samtidig at Sikkerhetsrådet tar til orde for å opprette «et nytt upartisk, uavhengig og profesjonelt» etterforskningsorgan som kunne fastslå hvem som har ansvar for bruken av kjemiske våpen i Syria.

Ifølge Sveriges FN-ambassadør Carl Skau falt forslaget fordi Russland var skeptisk.

– Vi hadde bred støtte blant de valgte medlemmene av Sikkerhetsrådet, de avviste ingenting i forslaget. Det eneste landet som uttrykte tvil, var Russland, sier Skau til TT.

Også USA var åpen for å vurdere forslaget, ifølge ham.

Etter møtet i Sikkerhetsrådet torsdag fortsatte diplomatene med uformelle samtaler der Sverige forsøkte å overtale Russland.

– Vi får en følelse av at det nå er en annen logikk som har overhånd, en militær logikk. Men vi gir ikke opp håpet, sier Skau.

Allerede fredag holder FNs sikkerhetsråd et nytt Syria-møte i Sikkerhetsrådet. Men Russland, som har kalt inn til møtet, gjør det klart at det kommer til å handle om den vestlige militære trusselen mot Syria.

Russlands FN-ambassadør betegner situasjonen som svært farlig. USA har truet med å angripe Russlands allierte, det syriske regimet, på grunn av det påståtte kjemiske angrepet i Douma sist helg.

Regimet benekter at det sto bak angrepet.

