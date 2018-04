Sjelden tysk ubåt funnet nord for Skagen

NTB utenriks

Vraket av den tyske ubåten U-3523 er funnet ti nautiske mil nord for Skagen, skriver Sea War Museum Jylland i en pressemelding.

Ubåten med en besetning på 58 personer ble senket av bomber fra et britisk fly 6. mai 1945, dagen etter at tyske soldater i Danmark hadde overgitt seg. Ubåten var derfor ikke på krigstokt, men sannsynligvis på flukt, ifølge museet. Alle om bord omkom.

Den forliste ubåten er av typen XXI, en avansert type som var ventet å revolusjonere krigføringen med ubåter under andre verdenskrig. Kun to av 118 påbegynte ubåter rakk å komme i aktiv tjeneste før krigen var over.

Etter krigen gikk det rykter om nazisttopper som rømte til Sør-Amerika med store verdier for å starte nye liv. Ifølge det danske museet, var U-3523 en av ubåtene som satte fart på ryktene, da den hadde kapasitet til å seile hele veien til Sør-Amerika.

Ubåtvraket ligger forenden begravet i havbunnen, mens akterenden stikker 20 meter opp fra bunnen. Fordi vraket ligger på 123 meter dyp, er det svært utilgjengelig.

Ubåter av typen XXI ble i årene etter krigen ferdigbygd i Storbritannia, USA, Frankrike og daværende Sovjetunionen, fordi man ønsket å studere tysk teknologi, ifølge museet. I dag finnes det kun én bevart ubåt av typen.

