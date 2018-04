Russisk domstol blokkerer Telegram-appen

NTB utenriks

Kjennelsen fredag kom etter at det russiske teletilsynet Roskomnadzor hadde brakt saken inn for retten. Tilsynet krevde at Telegram måtte blokkeres i Russland fordi selskapet har unnlatt å følge opp et krav om å gi etterretningstjenesten tilgang på Telegram-brukernes private samtaler. Telegram fikk 15 dagers frist på seg til å gjøre dette.

Telegrams grunnlegger, russeren Pavel Durov som bor i selvpålagt eksil i utlandet, avviste i september i fjor et krav fra sikkerhetstjenesten FSB om å få tilgang på krypteringsnøklene som gjør det mulig å lese brukernes meldinger. FSB har argumentert med at det er nødvendig med tilgang for å avsløre ekstremister.

– Kravet er teknisk umulig å utføre, påpekte Durov, og la til at det dessuten ville være et brudd på den russiske grunnloven.

Saken gikk helt til landets høyeste domstol der Telegram til slutt tapte ankerunden i slutten av forrige måned.

Telegram har siden lanseringen i 2013 passert 100 millioner brukere verden rundt. Appen lar folk utveksle meldinger, bilder og videoer i grupper på opptil 5.000 brukere. Appen er populær blant politiske aktivister, men blir også brukt av ekstremister. Appen brukes av blant annet IS' propaganda-talerør Amaq, men også myndigheter i ulike land bruker den, blant annet Syria, som er Russlands nære allierte i Midtøsten.

