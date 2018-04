Putin advarer Macron mot farlige handlinger i Syria

NTB utenriks

Etter at de to presidentene snakket på telefonen fredag, kom begge med en uttalelse om samtalens innhold. Mens kontoret til Macron vektla ønsket om dialog, meldte Kreml at Putin hadde advart Macron mot å gjøre noe i Syria som kan få uoverskuelige konsekvenser.

– Det viktigste er å avstå fra ubetenksomme og farlige handlinger som vil utgjøre et stort brudd på FN-charteret, og som vil ha uforutsigbare konsekvenser, heter det i en uttalelse fra Putins kontor etter telefonsamtalen.

Ifølge Kreml har også Putin og Macron blitt enige om å samordne sine handlinger for å unngå en militær opptrapping i Syria.

Angrepsplaner i det blå

Både USA, Frankrike og Storbritannia har de siste dagene kommet med utspill som har tydet på at de tre landene vurderer å gjennomføre et rakettangrep mot Syria i kjølvannet av det angivelige kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus sist helg. De tre landene har rettet kraftige anklager både mot Assad-regimet og Russland.

Men nå er retorikken trappet ned, ikke minst i USA, der både president Donald Trump og forsvarsminister Jim Mattis har understreket at ingenting er bestemt.

Fredag ringte Macron til Putin for å si at han ønsker en tettere dialog med Russland om Syria. Telefonsamtalen ble gjennomført etter at Trump snakket med både Macron og Storbritannias statsminister Theresa May på telefonen noen timer tidligere.

– Bevis for klorgass

Macron hevdet så sent som torsdag at Frankrike har bevis for at regimet i Syria sto bak et kjemisk angrep sist helg. Han sa også at det i hvert fall ble brukt klor, men uten å legge fram bevis.

Også i Storbritannia har truslene om et angrep stilnet. Torsdag kalte statsminister Theresa May inn sine nærmeste medarbeidere til krisemøte, samtidig som ikke navngitte kilder oppga at hun kunne gi ordre om et angrep uten å gå veien om Parlamentet.

Men så langt har ingenting skjedd, og nå har parlamentarikere fra alle de britiske partiene advart May mot et angrep og sagt at hun først bør få grønt lys fra de folkevalgte.

