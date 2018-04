Palestinere strømmer til protestleirene

NTB utenriks

På to uker er over 30 palestinere drept av israelske soldater, som de to foregående fredagene har skutt med skarpt mot ubevæpnede demonstranter.

Protestene har foregått flere hundre meter unna den tungt bevoktede grensa, men Israel mener maktbruken skjer i selvforsvar.

Tidlig fredag ettermiddag var flere tusen mennesker på plass i protestleirer ulike steder på Gazastripen. Det brøt raskt ut mindre trefninger mellom palestinere og israelske soldater på minst to steder, melder nyhetsbyrået AFP.

Minst åtte palestinere er så langt såret, en av dem er skutt i hodet, opplyser helsedepartementet på Gazastripen. De største folkemengdene er ventet senere fredag.

Brennende flagg

Arrangørene har oppfordret demonstrantene til å brenne israelske flagg og heve palestinske flagg, og flere fulgte oppfordringen.

Den militante islamistbevegelsen Hamas er blant arrangørene, men titusenvis av vanlige palestinere deltar.

Desperasjonen er stor blant de 2 millioner innbyggerne i enklaven, som i ti år har lidd under en streng israelsk blokade som også Egypt har sluttet seg til. Fattigdommen blir stadig dypere, arbeidsledigheten nærmer seg 50 prosent, og elektrisitet er tilgjengelig under fem timer om dagen.

Oppmerksomhet

En av protestleirene ligger øst for Gaza by, flere hundre meter fra grensegjerdet. Her forteller bygningsarbeideren Omar Hamada at han protesterer for å få verdens oppmerksomhet rettet mot Gaza og for å få gjenåpnet grensa.

– Vi vil leve som alle andre i verden. Vi kom hit sånn at verden kan se oss og vite at livet her er elendig, og at det må finnes en løsning, sier 37-årige Hamada.

Noen titall unge menn fra protestleiren våget seg fredag nærmere gjerdet, og noen av dem kastet stein i retning soldatene.

Krever gransking

1,3 millioner av Gazastripens befolkning er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948. Blant demonstrantenes krav er også å få «vende hjem» til det som i dag er Israel.

Hamas har styrt Gazastripen siden 2007 etter å ha vunnet valget i de palestinske områdene året før. Israel anklager Hamas for å bruke demonstrasjonene som et påskudd for å angripe Israel.

FN, EU og menneskerettighetsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking av de israelske soldatenes drap på ubevæpnede palestinere, noe Israel avviser.

