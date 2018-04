Macron har bedt Putin om Syria-dialog

NTB utenriks

Det opplyser kontoret til den franske presidenten fredag.

– Republikkens president sa at han ønsker at dialogen mellom Frankrike og Russland fortsetter og blir trappet opp slik at det kan skapes fred og stabilitet i Syria, heter det i en uttalelse.

Telefonsamtalen kommer samtidig som USA, Frankrike og Storbritannia vurderer hvordan de skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus.

Macron hevdet torsdag at Frankrike har bevis for at regimet i Syria sto bak et kjemisk angrep sist helg, og at det i det minste ble brukt klor.

