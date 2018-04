Jussprofessor: Syria-angrep vil være brudd på folkeretten

NTB utenriks

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep mot syriske militære anlegg som svar på det antatte kjemiske angrepet i byen Douma.

Også Storbritannia kan bli med på et slikt angrep, ifølge britiske medier. Russland, som er alliert med Syrias regjering, har truet med å skyte rakettene ned og advart om at krig kan bryte ut mellom Russland og USA.

Ulfstein understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.

– Men et folkerettsbrudd gir ikke andre stater automatisk rett til å bruke militærmakt, sier han til NTB.

Tre muligheter

I folkeretten finnes tre mulige grunnlag for militære angrep på andre land. Det første er selvforsvar – noe som ikke er aktuelt i dette tilfellet siden ingen andre land ble rammet av det antatte kjemiske angrepet i Syria.

Et annet mulig grunnlag er et vedtak i FNs sikkerhetsråd. Men det har det ikke vært mulig å få til, siden Russland har fast plass i rådet og vetorett.

Den siste muligheten er at land kan samtykke i militæroperasjoner på eget territorium iverksatt av andre stater. At Syrias president Bashar al-Assad skulle samtykke i rakettangrep på sine egne militære anlegg, er lite sannsynlig.

Dermed vil et angrep på Syria som straff for det folkerettsstridige kjemiske angrepet innebære et nytt brudd på folkeretten.

– Det er ingen tvil om det, sier Ulfstein, som er professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Riktig å sende signal

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gjort det klart at norsk deltakelse i et mulig angrep på Syria ikke er en aktuell problemstilling.

Heller ikke Tysklands statsminister Angela Merkel vil være med på et slikt angrep. Samtidig har Merkel understreket at det er riktig å sende et signal om at kjemiske våpen ikke må brukes.

Ulfstein er åpen for at det finnes etiske argumenter for å bruke militærmakt også når det skjer i strid med folkeretten. Men han advarer mot konsekvensene av slike militæraksjoner.

Han minner om at vestlige land ofte kritiserer Russland for å ha brutt folkeretten da landet annekterte den ukrainske Krim-halvøya.

– Hvis vestlige land selv bryter folkeretten, får de mindre troverdighet når de kritiserer Russland, sier han.

Mens USA og Frankrike mener regimet i Syria brukte kjemiske våpen i Douma, blir dette avvist av regimet selv. Regjeringen i Russland hevder russiske eksperter ikke har funnet noen spor etter et kjemisk angrep i Douma.

(©NTB)