Ingen ny regjering i sikte i Italia

Det er andre gang at president Sergio Mattarella har hatt samtaler med alle de politiske partiene i et forsøk på å få på plass en levedyktig regjering etter valget 4. mars.

– Jeg vil vurdere hvordan vi kan komme ut av stillstanden, sa Mattarella fredag.

Han sa også at han har gitt politikerne beskjed om at det haster med å få på plass en regjering, både på grunn av den ulmende handelskrigen mellom USA og Kina, den svært spente situasjonen i Syria, samt EU-toppmøtet i juni.

Men fortsatt er det intet samarbeid i sikte mellom lederen for den høyreorienterte Ligaen, Matteo Salvini, og Luigi Di Maio, som leder den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Eksstatsminister Silvio Berlusconi, som leder partiet Forza Italia, har nok en gang vist seg å være det største hinderet for en samlingsregjering mellom høyrealliansen og Femstjernersbevegelsen.

Di Maio har fastslått at Femstjernersbevegelsen ikke vil sitte i samme regjering som Berlusconi, mens Berlusconi har stemplet Femstjernersbeveglen som udemokratisk.

Berlusconi har også gitt tydelig uttrykk for at han ikke er spesielt glad for å spille andrefiolin. Under en pressekonferanse torsdag hermet Berlusconi etter Salvini mens sistnevnte leste opp høyrealliansens politiske prioriteringer. Deretter grep han mikrofonen og langet ut mot Femstjernersbevegelsen.

