Guterres frykter at Syria-konflikt kan true verdensfreden

Under et møte i FNs sikkerhetsråd fredag sa han også at Midtøsten er i fare, og at regionen og spesielt Syria er blitt en trussel mot verdensfreden.

Han ba Sikkerhetsrådet vise ansvar i «disse farlige omstendighetene» og advarte mot at den fastlåste situasjonen og uenigheten mellom stormaktene kan få svært alvorlige konsekvenser.

– Økende spenning og den manglende evnen til å komme fram til et kompromiss for å etablere en ansvarlig mekanisme, kan komme til å føre til en fullskala militær opptrapping, sier han.

– I åtte lange år har folket i Syria opplevd lidelse etter lidelse. Jeg gjentar: Det finnes ingen militær løsning på konflikten, fastslo Guterres.

