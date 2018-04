FN-granskere ber innstendig om bevaring av bevis etter påstått kjemisk angrep i Syria

NTB utenriks

– Vi understreker nødvendigheten av å ta vare på bevis, og ber alle relevante myndigheter sikre at ingen part forsøker å tukle med mistenkelige steder, objekter, øyenvitner eller ofre før uavhengige observatører og granskere er i stand til å ta seg inn i området, sier FNs uavhengige granskningskommisjon for Syria (COI) i en uttalelse fredag.

COI er opprettet av FNs menneskerettighetsråd og har siden 2011 samlet inn bevis på alvorlige internasjonale forbrytelser som er blitt begått under krigen.

Det var COI som først anklaget regimet til president Bashar al-Assad for å stå bak det kjemiske angrepet som tok livet av flere titall mennesker i byen Khan Sheikhoun i april 2017.

OPCW starter lørdag

COI mener det er positivt at granskere fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) reiser til Syria, og at syriske myndigheter har gitt løfte om «full tilgang og bevegelsesfrihet» for OPCWs ansatte.

Undersøkelsene skal etter planen starte lørdag og vil vare i flere dager. Deretter tar det ytterligere to uker før laboratorietestene er klare, opplyser den tyske kjemikeren Ralf Trapp til DPA.

Vestlige land mener at det ble brukt klorgass under angrepet mot Douma sist lørdag, men ifølge Trapp kan det heller ikke utelukkes at det ble brukt sarin.

Sa nei til evakuering

Det angivelige kjemiske angrepet skjedde etter at en gruppe opprørere i byen hadde sagt nei til å bli flyttet fra Øst-Ghouta utenfor Damaskus til et opprørskontrollert område i Nord-Syria.

Den britiske regjeringen har anslått at 75 personer ble drept i angrepet, mens Russland anklager Storbritannia for å ha iscenesatt angrepet sammen med sivilforsvaret Hvite hjelmer.

Granskere fra COI har aldri fått lov til å reise inn i Syria. De mener å ha dokumentasjon på 34 angrep der det er brukt kjemiske våpen. Angrepene er blitt utført av «flere ulike parter», ifølge kommisjonen.

