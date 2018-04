Ecuador gir kidnappere tolv timers frist etter meldinger om drepte journalister

NTB utenriks

Ecuadors president Lenin Moreno fremsatte ultimatumet sent torsdag kveld lokal tid, noen timer etter at en colombiansk fjernsynskanal meldte at den hadde mottatt grusomme bilder som angivelig viser likene til de tre bortførte mennene.

Kriminaltekniske eksperter studerer nå bildene, mens Moreno sier det er en «stor mulighet» for at bildene er ekte.

Dersom kidnapperne ikke kan bekrefte livstegn fra de tre bortførte ecuadorianerne innen tolv timer, kommer Moreno til å beordre hæren til å aksjonere.

– Vi skal handle på kraftig vis, og vi nøler ikke med å straffe disse menneskerettighetsovergriperne, sa Moreno i en følelsesladd tale.

Tiden for tilbakeholdenhet er over, sa Moreno videre og la til at han ikke vil tillate at Ecuador blir et skjulested for internasjonale narkogjenger.

– Vi er et fredens land. Vi kan ikke tillate at kriminelle innfører sine egne regler. Vi skal bekjempe dem på den arenaen de har valgt, og vi skal nedkjempe dem, sa Moreno, som avbrøt et toppmøte i Peru for å dra hjem og håndtere krisen.

De to journalistene og deres sjåfør fra den ecuadorianske avisen El Comercio ble bortført 26. mars ved landets nordlige grense mot Ecuador, der de var på reportasjereise for å skrive om narkotikarelatert vold.

(©NTB)