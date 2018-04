NTB utenriks

Møtet vil trolig finne sted onsdag neste uke, ifølge den britiske FN-ambassadøren Karen Pierce.

Storbritannia tok initiativ til møtet kort etter at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) torsdag la fram en rapport om forgiftningen i byen Salisbury. OPCW bekrefter at Skripal og datteren ble utsatt for nervegift, men sier ingenting om hvor giften kan ha blitt produsert.

(©NTB)