Pompeo lover å gjøre USAs utenriksdepartement stort igjen

Under høringen i Senatets utenrikskomité torsdag uttalte han også at det er «demoraliserende» at stillinger i utenriksdepartementet er blitt stående tomme det siste året. Mens Rex Tillerson har ledet departementet, har det også mistet mye av sin innflytelse, noe Pompeo lover å gjøre noe med.

Ifølge Pompeo er det hans gode forhold til president Donald Trump som gjør at han vil lykkes.

– Mitt forhold til president Trump skyldes én ting: Vi har vist ham at vi har noe å fare med i CIA. Til gjengjeld har han blitt avhengig av oss. Jeg har tenkt å sikre at utenriksdepartementet blir like sentralt for presidentens politikk og USAs nasjonale sikkerhet, sa Pompeo.

Avhørt av Mueller

Under høringen bekreftet han at han er blitt avhørt av Robert Mueller i forbindelse med den pågående Russland-etterforskningen.

– Jeg snakket med spesialetterforsker Mueller som avhørte meg, som ba om et avhør. Jeg samarbeidet, sa Pompeo, men han ville ikke gi flere detaljer om avhøret.

Han fastholdt samtidig at hvis Trump skulle gi Mueller sparken eller på annen måte blande seg inn i etterforskningen av forbindelsene mellom Russland og Trumps valgkamp, så vil han bli sittende som utenriksminister uansett hvor turbulent det blir, slik andre har gjort før ham.

Uttalelsen så ut til å være en referanse til Henry Kissinger, som fortsatte som utenriksminister da Richard Nixon gikk av som president under Watergate-skandalen i 1974.

Flere sanksjoner?

Under høringen lovet han en hardere linje overfor Russland. Han antydet at det kan bli snakk om enda flere sanksjoner mot Russland, ettersom han mener at president Vladimir Putin ennå ikke ser ut til å ha forstått budskapet fullt ut.

Pompeo fikk også spørsmål om han er enig med Trump i at Muellers etterforskning er en «heksejakt», men her nektet Pompeo å svare. Han vedgikk imidlertid at han mener Russland blandet seg inn i valgkampen i 2016. Han sa også at det er Russland som har ansvaret for det dårlige forholdet mellom USA og Russland, ikke Muellers etterforskning, slik Trump flere ganger har hevdet.

– 200 russere drept

Pompeo fikk også spørsmål om Syria, og bekreftet under høringen at mange væpnede russere ble drept under et sammenstøt med USA-ledede styrker i Syria i februar.

– I Syria, for en håndfull uker siden, møtte russerne sin overmann, og et par hundre russere ble drept, sa Pompeo, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Russiske myndigheter har tidligere erkjent at fem russiske statsborgere ble drept da USA-ledede styrker og kurdisk milits ba om luftstøtte til å hindre at regimelojale styrker rykket fram og overtok en av deres stillinger øst i Syria.

Ifølge amerikanske medier jobbet russerne for den såkalte Wagner-gruppen, som antas å operere som en slags privat hær i Syria med russiske myndigheters stilltiende samtykke.

Vil «fikse» Iran-avtalen

Pompeo er kjent for å ha kritisert atomavtalen mellom Iran og seks stormakter. Under høringen sa han at han som utenriksminister vil prioritere å gjøre avtalen mer solid, og at dette er i USAs interesse.

USAs president Donald Trump sparket i forrige måned Rex Tillerson fra utenriksministerposten og nominerte Pompeo, som til nå har vært CIA-sjef, til stillingen.

54 år gamle Pompeo tilhører Tea Party-bevegelsen.

