Mattis måtte svare på spørsmål om Trumps sprikende Syria-signaler

NTB utenriks

I forrige uke sa president Trump at han ville trekke USA helt ut av Syria. Denne uken har han truet med rakettangrep mot Assad-regimet som følge av et påstått kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus.

Ifølge Mattis er situasjonen i Syria så kompleks at man noen ganger «vil få motsatte impulser». Han insisterte også på at Trump ennå ikke har tatt noen beslutning når det gjelder Syria.

Få timer tidligere tvitret Trump at et angrep kan komme «veldig snart eller ikke så snart i det hele tatt».

– Kjemisk angrep er utilgivelig

Forsvarsministeren kom også med en kraftig fordømmelse av bruk av kjemiske våpen.

– Noen ting er rett og slett utilgivelige, utenfor all anstendighet og ikke bare skadelig for Kjemivåpenkonvensjonen, men også for selve sivilisasjonen, sa Mattis til medlemmene av forsvarskomiteen i Representantenes hus.

Noen av medlemmene ville også vite hvilket juridisk mandat militæret har for å gjennomføre en operasjon i Syria, når målet ikke er å bekjempe IS.

Ifølge Mattis vil et eventuelt angrep mot Assad-regimet bli iverksatt på direkte ordre fra presidenten, uten at det trenger grønt lys fra Kongressen.

Fullmakter

Forsvarsdepartementet bruker fortsatt fullmaktene som ble gitt etter terrorangrepet 11. september 2001 til å utføre militæroperasjoner i utlandet, selv om de har endret seg betydelig etter at USA først gikk til krig mot al-Qaida i Afghanistan.

Mattis skulle etter høringen delta på et møte i USAs nasjonale sikkerhetsråd sammen med en rekke andre sikkerhetstopper for å drøfte de ulike Syria-alternativene med Trump.

