NTB utenriks

Nyheten ble kunngjort etter et styremøte torsdag kveld. Tidligere i uken opplyste den tyske bilprodusenten at den vil gjennomføre en omfattende omstilling.

Müller ble toppsjef i VW kort tid etter at selskapet innrømmet at det hadde installert programvare i dieselbiler for å manipulere målinger av utslipp under miljøtester.

(©NTB)