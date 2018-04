Forsker: Eksplosiv situasjon mellom Russland og USA

NTB utenriks

– Situasjonen er mye mer eksplosiv nå enn for et par dager siden, fastslår Harpviken.

I løpet av disse dagene har USA og andre vestlige land truet med rakettangrep mot Syria som svar på det antatte kjemiske angrepet i byen Douma.

Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte rakettene ned og angripe utskytingsstedene. Trump har bedt Russland gjøre seg klar, siden rakettene «vil komme».

– Jeg mener det nå er en svært reell risiko for direkte sammenstøt mellom USA og Russland, sier Harpviken, som tidligere ledet fredsforskningsinstituttet PRIO.

– Uoversiktlig situasjon

Harpviken understreker at det godt kan hende at partenes trusler egentlig bare er ment som pressmidler.

Men i en slik situasjon er det alltid en fare for at «bordet fanger». Partene kan føle seg tvunget til å gjøre det de har truet med for ikke å miste troverdighet.

– Situasjonen er uoversiktlig, og beslutninger tas veldig raskt. Da oppstår det rom for misforståelser.

PRIO-forskeren mener det står mye på spill både for Russland og USA. Russerne, som er alliert med den syriske presidenten Bashar al-Assad, har så langt følt at de har lyktes godt med sin Syria-strategi.

Muligheten for vestlige rakettangrep mot Assads styrker kan få russerne til å frykte et tilbakeslag.

Muellers etterforskning

I tillegg peker Harpviken på at Trump er kjent som en uforutsigbar politiker – noe som øker risikoen for misforståelser.

Han mener det er svært bekymringsfullt at situasjonen mellom USA og Russland har tilspisset seg samtidig som Trump er hardt presset av FBI og spesialetterforsker Robert Mueller.

Trump vil kunne bruke konflikten med Russland til å ta oppmerksomheten bort fra Muellers etterforskning, mener Harpviken. Han tror dette øker faren for eskalering av konflikten.

Det føderale amerikanske politiet FBI gjennomførte denne uken en razzia hos en av Trumps personlige advokater. Politifolkene skal ha beslaglagt materiale knyttet til advokatens utbetaling av 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels, som hevder å ha hatt sex med Trump.

Siktelser

Mueller jobber med å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland i 2016 for å få Trump valgt til president. Flere tidligere Trump-medarbeidere er blitt siktet for økonomisk kriminalitet eller falsk forklaring.

Etter at han ble president, har Trump markert seg med en forsonende holdning til Russland. Men den siste tiden er han tilsynelatende blitt mer kritisk.

Harpviken betegner Trumps Twitter-melding om raketter som vil komme til Syria, som en krigserklæring.

– Jeg mener dette er en veldig, veldig farlig situasjon, sier han til NTB.

– Neppe verdenskrig

USA og Russland er verdens to største atommakter, og konsekvensen av krig mellom dem kan i verste fall bli total global katastrofe. Men Harpviken tror ikke det vil gå så langt.

Han sier landene har tett kontakt med hverandre, og at det er mulig å roe ned situasjonen også etter eventuelle væpnede sammenstøt.

– Det er mye mer sannsynlig at vi unngår 3. verdenskrig, enn at 3. verdenskrig bryter ut.

Torsdag skrev Donald Trump på Twitter at han aldri har sagt når Syria vil bli angrepet, og at det er mulig at det blir lenge til. Russlands president Vladimir Putin uttalte dagen før at han håper «sunn fornuft vil vinne til slutt».

