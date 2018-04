Erdogan bekymret over USAs og Russlands «armbryting» om Syria

NTB utenriks

– Vi er svært bekymret over at noen land med stor tiltro til sin egen militærmakt gjør Syria om til en arena for armbryting, sa Erdogan i en tale i Ankara torsdag.

Uttalelsen var en reaksjon på den økte spenningen mellom Washington og Moskva i forbindelse med Syria-krigen.

Erdogan diskuterte Syria med USAs president Donald Trump i en telefonsamtale sent onsdag kveld.

Erdogan la til at han skal ringe til Russlands president Vladimir Putin senere torsdag for å diskutere «hvordan vi kan stanse denne kjemiske massakren», etter et antatt kjemisk angrep i Douma i Syria der minst 40 mennesker ble drept.

