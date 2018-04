Amerikansk guvernør rammet av sexskandale

NTB utenriks

Rapporten ble lagt fram onsdag av en tverrpolitisk granskningskomite i delstatsforsamlingen. De har undersøkt påstander om at Greitens har presset sin tidligere elskerinne og truet med å dele et nakenbilde av henne.

Guvernøren er allerede siktet for krenkelse av privatlivets fred, og skal etter planen møte i retten i mai. Rapporten er ikke knyttet til straffesaken, men kan være første ledd i en eventuell riksrettssak.

Så langt har Greitens nektet å gå av, og kaller anklagene for falske og «underlige».

– For over tre år siden gjorde jeg en personlig tabbe. Men folk gjør den tabben om til et politisk skuespill og forteller nye løgner om den, sier Greitens.

Granskningsrapporten lener seg i stor grad på forklaringene til kvinnen Greitens hadde et forhold til. Hun hevder at hun flere ganger hadde sex med guvernøren, og at han enkelte ganger var fysisk aggressiv. Én gang slo han henne i ansiktet og andre ganger dyttet han henne i bakken, ifølge kvinnens forklaring.

Hun hevder også at Greitens truet henne med å dele et nakenbilde han angivelig tok uten tillatelse.

Politikere fra begge partier, har anmodet Greitens om å gå av. Selv er han republikaner.

