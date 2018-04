Trump: Forholdet til Russland verre enn noensinne

NTB utenriks

Meldingen ble lagt ut like etter at Trump truet med å avfyre missiler mot Syria. Russiske myndigheter raskt svarte at «amerikanske missiler heller bør rettes mot terrorister».

– Vårt forhold til Russland er verre nå enn det noen gang har vært, og det inkluderer den kalde krigen, skriver Trump på Twitter.

– Det er ingen grunn til dette. Russland trenger at vi hjelper dem med økonomien, noe det ville vært veldig enkelt å gjøre, og vi trenger at alle nasjoner jobber sammen. Stopp våpenkappløpet? skriver Trump videre.

Tidligere onsdag truet Russlands ambassadør i Libanon med å skyte ned amerikanske raketter og angripe stedene hvor de avfyres.

