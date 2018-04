Sverige sier nei til angrep på Syria

NTB utenriks

Frykten har økt for en militær opptrapping i Syria etter at USAs president Donald Trump advarte Russland om at USA forbereder et angrep.

Men Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog tar avstand fra en slik militæroperasjon.

– Det som det syriske folket ønsker og trenger, er fred og rettferdighet, ikke enda mer militær opptrapping og straffefrihet, sa Skoog onsdag.

– La det også være et svar på planlagte militære intervensjoner. Uansett hva som skjer nå, så må det være i tråd med internasjonal lov, føyer han til.

Landene i FNs sikkerhetsråd greide tirsdag ikke å bli enige om en felles resolusjon i kjølvannet av det påståtte kjemiske angrepet mot Douma utenfor Damaskus.

Russland og USA fremmet ulike resolusjonsforslag, men ingen av dem fikk flertall. Skoog framholdt onsdag at selv om landene ikke ble enige om hva som bør skje framover, så betyr det ikke at det nå finnes et vakuum utenfor loven som vil kunne brukes til å rettferdiggjøre militære angrep.

Sverige er ett av de roterende medlemmene i FNs sikkerhetsråd.

(©NTB)