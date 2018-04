Serbisk ultranasjonalist dømt for krigsforbrytelser

NTB utenriks

Ankesaken er behandlet av The Mechanism for the International Criminal Tribunal (MICT) i Haag i Nederland.

Kjennelsen omgjør den opprinnelige dommen i Krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia. Her ble Seselj frikjent.

Fordi han allerede har sittet fengslet i tolv år, er Seslj likevel fortsatt en fri mann, sa dommer Theodor Meron under domsavsigelsen onsdag.

Den radikale politikeren ble i ankesaken funnet skyldig i «oppfordring til forfølgelse, deportasjon og andre umenneskelige handlinger» under borgerkrigen i daværende Jugoslavia på 1990-tallet.

Domstolen mener Seselj både var med på og oppfordret til deportasjon av etniske kroater fra Serbia gjennom flere år.

Seselj nektet å være til stede i retten da dommen ble avsagt. Han befinner seg for tiden i Beograd, hvor han fikk reise i 2014 for å behandles for kreft.

