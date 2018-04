Russland advarer om at amerikanske missiler mot Syria blir skutt ned

NTB utenriks

– Hvis det finner sted et amerikansk angrep, så skal amerikanske missiler skytes ned, og stedene der missilene skytes opp fra, skal også angripes, sier Russlands ambassadør til Libanon, Aleksander Zasypkin, på arabisk til den Hizbollah-kontrollerte fjernsynskanalen al-Manar.

Han legger til at et sammenstøt «bør utelukkes, og derfor er vi klare til å forhandle».

Uttalelsene kom tirsdag kveld og var en henvisning til en tidligere uttalelse fra Russlands president Vladimir Putin og Russlands forsvarssjef, melder Reuters.

Det var 13. mars at den russiske hæren i en uttalelse slo fast at ethvert amerikansk angrep mot Syria skal bli besvart, og at missiler og oppskytingssteder som er involvert i et amerikansk angrep, skal angripes.

USA og allierte land vurderer nå om hvorvidt det skal innledes angrep mot Syria som svar på det antatte klorgassangrepet som tok livet av flere titalls innbyggere i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus lørdag.

Russland, som er nær alliert av det syriske regimet, avviser at det fant sted noe angrep med kjemiske våpen.

(©NTB)