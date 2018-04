Putin appellerer til «sunn fornuft» i verdenssamfunnet

NTB utenriks

– Verdens tilstand er nødt til å føre til bekymring. Situasjonen i verden blir mer og mer kaotisk, men vi håper likevel at sunn fornuft vil vinne til slutt, og at internasjonale relasjoner vil ta en konstruktiv vei, sa Putin onsdag.

Uttalelsen ble gitt under et møte med nye ambassadører i Moskva og kommer etter at USA truet med å avfyre raketter mot Syria som følge av det påståtte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus.

Samme dag sa Putins talsmann, Dmitrij Peskov, at Kreml ikke kommer til å delta i det han kalte «Twitter-diplomati».

– Vi støtter seriøse tilnærminger. Som alltid mener vi at det er viktig å ikke iverksette tiltak som kan ødelegge en allerede skjør situasjon, sa Peskov ifølge russiske nyhetsbyråer.

Tidligere onsdag tvitret USAs president Donald Trump at Russland bør gjøre seg klar til de «fine, nye og smarte» missilene som USA har tenkt å skyte mot Syria.

(©NTB)