Paven ber overgrepsofre i Chile om tilgivelse

Nå inviterer paven overgrepsofrene til Vatikanet i Roma slik at han kan be dem om tilgivelse ansikt til ansikt.

I et brev som ble offentliggjort onsdag, blir også biskopene i Chile innkalt til et krisemøte i Vatikanet innen få uker. Temaet for møtet er overgrepsskandalen som den siste tiden har svekket omdømmet til både paven og kirken i Chile.

Pave Frans har tidligere gått sterkt ut og forsvart en biskop som anklages for å ha sett gjennom fingrene med overgrep begått av en av Chiles mest beryktede, overgrepsanklagede prester.

Brevet er blitt skrevet etter at paven mottok en rapport fra erkebiskop Charles Scicluna, Vatikanets fremste etterforsker av overgrep innen den katolske kirke. Han og en kollega har tilbrakt to uker i Chile og New York der de har intervjuet overgrepsofre.

Ofrene skal ha blitt sjokkert under pavens besøk til Chile i januar, da pave Frans tok biskopen Juan Barros i forsvar, selv om Barros i årevis skal ha forsøkt å dekke over prestens overgrep.

