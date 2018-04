Myanmar-domstol sier nei til å droppe sak mot Reuters-journalister

NTB utenriks

– Dommeren har avvist vår søknad. Årsaken bak beslutningen er at påtalemyndigheten har ført opp 25 vitner, og ikke alle har blitt avhørt ennå, og det kan dreie seg om viktige vitner, sier de to journalistenes forsvarer Khin Maung Zaw til det tyske nyhetsbyrået DPA.

De to Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo er fra Myanmar. De ble pågrepet i desember, angivelig for å ha vært i besittelse av dokumenter som dreide seg om sikkerhetsoperasjoner i delstaten Rakhine, der nesten 700.000 rohingyaer hadde flyktet fra hærens brutale framstøt mot dem siden august, en handling som ifølge FN var etnisk rensing. Dokumentene skal de ha fått fra to politimenn.

Rettssaken startet i januar. Siden har 17 av påtalemyndighetens 25 vitner blitt avhørt. De to journalistenes forsvarere anmodet i forrige uke om å droppe rettssaken, begrunnet med at de 17 vitneavhørene ikke har kunnet bevise at journalistene har gjort noe galt.

De to journalistene hadde gransket en massakre på ti rohingyaer 2. september i landsbyen Inn Din, en massakre utført av sikkerhetsstyrker og lokale innbyggere. Sju soldater er siden blitt dømt til straffarbeid for å ha deltatt i disse drapene, ifølge en Facebook-melding fra landets hærsjef.

Amnesty International har rettet hard kritikk mot rettsprosessen, og FN, USA, Storbritannia, Sverige og Bangladesh har krevd journalistene løslatt.

