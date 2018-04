Julia Skripal ønsker ikke russisk hjelp

NTB utenriks

Julia Skripal (33) ble utskrevet fra sykehuset i Salisbury tirsdag. I en uttalelse onsdag skriver hun at den russiske ambassaden har tilbudt seg å gjøre alt de kan for å bistå henne, men at hun foreløpig har avslått tilbudet.

– På nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke å ta imot tilbudet deres, men hvis jeg endrer mening, vet jeg hvordan jeg kan kontakte dem, heter det i uttalelsen, som er offentliggjort av britisk politi.

Hun skriver også at hennes far, Sergej Skripal, fortsatt er «alvorlig syk», og at hun selv «fortsatt lider under virkningene av nervegiften som ble brukt mot oss».

Både hun og faren, en tidligere russisk dobbeltagent, ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars.

Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak nervegiftangrepet, noe russiske myndigheter blankt avviser.

Sergej Skripal er fortsatt innlagt på sykehus. Julia var før forgiftningen bosatt i Russland. Hun var på besøk hos faren da de to ble forgiftet. Begge to er russiske statsborgere.

