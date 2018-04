Flyselskaper advares om mulig amerikansk luftangrep mot Syria

NTB utenriks

Eurocontrol, som har ansvar for europeisk luftrom, viser til en melding fra den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) om at man må utvise varsomhet i forbindelse med muligheten for luftangrep eller missilangrep mot Syria de neste tre dagene.

Begrunnelsen er at missiler som kan bli sendt opp, kan forstyrre flyenes navigasjonssystemer.

USA har varslet «kraftig svar» mot det syriske regimet, som støttes av Russland, etter det antatte kjemiske angrepet i Douma i Syria lørdag der minst 40 mennesker ble drept. Også Frankrike og Storbritannia vil sammen med USA beslutte hvordan de tre NATO-landene skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet.

President Donald Trump har satt saken øverst på dagsorden og derfor avlyst denne ukens besøk til et toppmøte i Latin-Amerika, bekreftet Det hvite hus tirsdag.

Russland varsler angrep mot USA

– Hvis det finner sted et amerikansk angrep, så skal amerikanske missiler skytes ned, og stedene der missilene skytes opp fra, skal også angripes, sier Russlands ambassadør til Libanon, Aleksander Zasypkin, på arabisk til den Hizbollah-kontrollerte fjernsynskanalen al-Manar.

Han legger til at Russland ikke ønsker militærkonflikt med USA. Et sammenstøt «bør utelukkes, og derfor er vi klare til å forhandle», sier han.

Uttalelsene kom tirsdag kveld og var en henvisning til en tidligere uttalelse fra Russlands president Vladimir Putin og Russlands forsvarssjef datert 13. mars, melder Reuters.

Da slo Russland fast at ethvert amerikansk angrep mot Syria skal bli besvart, og at missiler og oppskytingssteder som er involvert i et amerikansk angrep, skal angripes.

Krigsretorikken ble onsdag også trappet opp da Andrei Krasov, som er nestleder i forsvarskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen, sa at Russland vil se på et amerikansk angrep mot Syria som «ikke bare en aggressiv handling, men en krigsforbrytelse begått av den vestlige koalisjonen».

Steile fronter

Bilder fra den opprørskontrollerte byen i Øst-Ghouta viser ofre, blant dem mange barn, med hvitt skum rundt munnen.

Ifølge USA, Storbritannia og Frankrike har angrepet alle kjennetegn på at det dreier seg om et angrep beordret av Russlands allierte, den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Onsdag opplyste Verdens helseorganisasjon at 500 pasienter har vist symptomer på å ha vært utsatt for et kjemisk angrep.

Russland og Syria avviser på sin side at det fant sted noe angrep med kjemiske våpen. Russland har tatt til orde for gransking, noe også USA har gjort, men begge landene har avvist hverandres resolusjonsutkast i FNs sikkerhetsråd om å granske hendelsen.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bør få uhindret tilgang til Douma for å granske saken, uttalte FN-sjef António Guterres tirsdag.

Stålsetter seg

Innbyggere i Syrias hovedstad Damaskus stålsetter seg for en mulig ny utvikling i krigen.

– Jeg har levd med sju amerikanske presidenter, men Trump er den galeste og hans administrasjon er ute av balanse, sier 70 år gamle Abu Fadi.

– Jeg tror man bør frykte hans trusler, og vi bør ta dem på alvor, legger han til overfor AFP.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har den syriske hæren blitt satt i alarmberedskap de neste tre døgnene, både ved flyplasser og militærbaser og øvrige stillinger i landet.

Trump skjøt i fjor et kryssermissil mot en syrisk flybase som svar på et sarin-gassangrep som FN i ettertid slo fast var blitt utført av Assads regime.

(©NTB)