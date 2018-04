EU-razzia hos Fox og andre selskaper med TV-rettigheter til sport

NTB utenriks

Aksjonen har gått parallelt i flere EU-land, men det er foreløpig ikke kjent hvilke andre selskaper som er involvert.

– Kommisjonen er bekymret for at de involverte selskapene kan ha brutt EUs konkurranselov, som forbyr karteller og restriktive forretningsmodeller, opplyser kommisjonen.

Det understrekes at et uanmeldt besøk fra konkurransemyndighetene ikke nødvendigvis innebærer at selskapet har opptrådt i strid med loven.

– Fox Networks Group samarbeider fullt ut med EU-kommisjonen, opplyser Fox i en pressemelding.

Inspektørene skal ha tatt beslag i dokumenter og dataarkiver ved Fox-hovedkvarteret. De skal etter planen fortsette arbeidet på onsdag og muligens torsdag.

