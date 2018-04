EU lover mer åpenhet om matvarer 

NTB utenriks

EU må gjøre mer for å svare på folks bekymring for maten de spiser, fastslår EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Vi må sørge for at folk fortsetter å stole på systemet vårt for å sikre trygg mat i EU, sier han.

Kommisjonens hovedforslag er at vanlige folk fra nå av skal ha tilgang til alle de studiene som bransjen sender inn til EUs mattilsyn EFSA for å bevise at varene de produserer, er trygge.

Studiene skal automatisk publiseres, slik at alle kan få tilgang til dem.

I tillegg foreslår EU-kommisjonen en betydelig styrking av det europeiske mattilsynets rolle.

EFSA skal for eksempel få tillatelse til å sette i gang egne studier i kontroversielle saker. Det skal også holdes flere åpne høringer, og EUs medlemsland skal trekkes mer inn i tilsynets arbeid.

EUs matkommissær Vytenis Andriukaitis er overbevist om at et sterkere EFTA vil bety enda sterkere garantier for at maten folk spiser, er trygg.

– Jeg hører altfor ofte at EFSA er i lomma på bransjen eller at EU-kommisjonen er i lomma på lobbyister, sier Andriukaitis.

– Dette forslaget bør ikke etterlate noe rom for slike konspirasjonsteorier, sier han.

