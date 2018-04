Zuckerberg: – Det var min feil og jeg beklager at det har skjedd

NTB utenriks

– Vi har ikke gjort nok for å hindre at verktøyene vi har utviklet blir brukt til å skade. Det innebærer blant annet falske nyheter, utenlandsk innblanding i valg og hets, i tillegg til personopplysninger, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg under sitt åpningsinnlegg under høringen i den amerikanske kongressen tirsdag.

Han la til at selskapet ikke har hatt en bred nok forståelse av sitt ansvar.

– Det er min feil, og jeg beklager at det har skjedd. Jeg startet Facebook, jeg styrer det, og jeg er ansvarlig for det som skjer her, sa Zuckerberg.

(©NTB)