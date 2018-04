NTB utenriks

Det melder statlige syriske medier.

Under møtet i FNs sikkerhetsråd mandag uttalte også Russland, Syrias president Bashar al-Assads viktigste allierte, at OPCW ville få tilgang til den opprørskontrollerte byen i Øst-Ghouta like utenfor Damaskus.

(©NTB)