OPCW drar til Syria for å granske angivelig kjemisk angrep

NTB utenriks

Det bekrefter organisasjonen i en uttalelse på sine egne nettsider tirsdag.

Syriske myndigheter meldte tidligere tirsdag at de ville bistå organisasjonen i arbeidet, ifølge landets utenriksdepartement.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept av giftgass lørdag. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og anklagene avvises av Syrias regjering. USA og andre vestlige land mener likevel at mye tyder på at kjemiske våpen ble brukt av syriske regjeringsstyrker.

Også regjeringen i Russland, Syrias viktigste allierte, har sagt at eksperter fra OPCW vil få tilgang til Douma. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har lovet at syriske regimestyrker og russisk militærpoliti vil garantere for ekspertenes sikkerhet.

Tre forslag i sikkerhetsrådet

Under en avstemning i FNs sikkerhetsråd klokken 21 tirsdag norsk tid skal medlemslandene ta stilling til tre ulike resolusjonsforslag fra USA og Russland som gjelder nettopp Syria, sier diplomatkilder.

USA ønsker å gjenopprette et FN-panel som skal bistå OPCW i å fastslå hvem som står bak kjemiske angrep, i motsetning til i dag der OPCW kun har mandat til å undersøke hvorvidt det er brukt kjemiske våpen, uten å slå fast hvem som har gjort det.

Russland har sagt at USAs forslag inneholder «visse uakseptable elementer» og har fremmet to andre forslag – et om at OPCW skal granske anklagene om at kjemiske våpen ble brukt i Douma, og et som tar til orde mot USAs.

Panelet USA vil gjenopprette, kjent som Felles Etterforskningsmekanisme (OPCW-JIM), slo i fjor fast at syriske kampfly slapp saringass over byen Khan Sheikhoun i april 2017. Et forslag om å forlenge FN-panelets mandat ble fremmet i november i fjor, men da benyttet Russland seg av vetoretten sin.

– Tydelige beviser

Syria og regimets allierte Russland og Iran har på det sterkeste benektet at syriske styrker benyttet seg av kjemiske våpen i Douma, mens USA og flere andre vestlige land mener at mye tyder på at de gjorde det.

Blant annet uttalte Tysklands statsminister Angela Merkel etter et møte med Ukrainas Petro Porosjenko tirsdag at det var liten tvil om at kjemiske våpen hadde blitt benyttet i Douma.

–Jeg mener bevisene for at kjemiske våpen ble brukt der er veldig, veldig tydelige, sa hun, og la til at hun støttet krisemøtet i FNs sikkerhetsråd.

Truer med svar

USAs president Donald Trump sa mandag at han vil komme med et «kraftig svar» på angrepet i Douma, og kunngjorde samtidig at han vil komme med en «viktig» Syria-beslutning innen kort tid.

– Vi kan ikke la sånt skje i vår verden, særlig når vi – med makten USA har – har mulighet til å stoppe det, sa Trump, som har droppet et planlagt besøk til Sør-Amerika nettopp for å vurdere USAs respons på det kjemiske angrepet.

Også Frankrike har truet med svar – dersom det blir bekreftet at det syriske regimet benyttet seg av kjemiske våpen.

Russland har på sin side advart mot spekulasjoner om det angivelige kjemiske angrepet, og i en telefonsamtale med Merkel mandag advarte president Vladimir Putin også mot «provokasjoner» i Syria.

(©NTB)