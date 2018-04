NTB utenriks

Sarah Sanders, presetalsperson i Det hvite hus, sier i en uttalelse tirsdag at Trump er takknemlig for Bosserts innsats for USAs sikkerhet.

Avgangen ble kjent dagen etter at omstridte John Bolton overtok som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Bossert har hatt en viktig rolle i arbeidet med å sikre USA mot terrorangrep og datakriminalitet.