Mykere ord i handelskonflikten mellom USA og Kina

Alle tiltakene står høyt oppe på listen med krav fra USA og Trump, som senest mandag kritiserte Kinas tollregime på biler.

– Jeg er veldig takknemlig for president Xis vennlige ord om toll på biler og hans opplysninger om åndsverk og utveksling av teknologi. Vi vil gjøre store fremskritt sammen!, skriver Trump, med henvisning til Kina-president Xi Jinpings uttalelser noen timer tidligere.

Ny fase i Kina

Etter flere uker med handelsordkrig mellom Kina og USA kom Xi tirsdag formiddag med løfter om en «ny fase i å åpne opp» Kinas økonomi.

– Økonomisk globalisering er en irreversibel trend i tiden. Døren for åpning vil ikke lukke seg, den vil bare åpne seg og bli videre og videre, sa Xi under økonomikonferansen Baoao Forum for Asia i øyprovinsen Hainan.

Kina skal øke markedstilgangen betydelig, både når det gjelder finansvesen, forsikrings- og sikkerhetssektoren, og økt samarbeid med utenlandske finansmarkeder, samt lavere toll på en rekke produkter, inkludert biler, uttalte den kinesiske presidenten.

Biler

Uttalelsene kom etter at Trump mandag påpekte en skjevhet i biltollen, som Kina nå altså har signalisert at de vil endre på.

– Når en bil blir sendt til USA fra Kina, er tollsatsen på 2,5 prosent. Når en bil blir sendt til Kina fra USA er tollstasen på 25 prosent. Høres det ut som fri og rettferdig handel. Nei, det høres ut som DUM HANDEL – har pågått i årevis, skrev Trump på Twitter.

Elon Musk, grunnlegger av elbilprodusenten Tesla, har bedt Trump om hjelp. Musk har påpekt at det er vanskelig å få i gang produksjon i Kina som følge av restriksjoner på utenlandsk eierskap i bilindustrien i Kina.

Xi sa tirsdag at slike restriksjoner skal liberaliseres. Presidenten lover «rask oppmyking av utenlandsk eierskap, spesielt restriksjoner som angår utenlandske investeringer i bilindustrien».

Opphavsrett

Xi lovet også konkrete tiltak for å styrke opphavsrett og patentbeskyttelse.

– Vi oppfordrer kinesiske og utenlandske selskaper til å fortsette vanlige tekniske utvekslinger og til å samarbeide for å beskytte rettmessig opphavsrett tilhørende utenlandske bedrifter i Kina, sa Xi.

Xi nevnte ikke handelskonflikten med USA, men sa under tirsdagens konferanse at verden opplever «en overveldende trend i retning av mer åpenhet».

– Den kalde krigens mentalitet og nullsum-mentalitet virker enda mer utgått på dato, sa Xi, som la til at «økonomisk globalisering er en trend i tiden som ikke kan snus».

Den kinesiske presidenten sto i fjor fram som en uventet forkjemper for globalisering, mens Trump har stått i spissen for en agenda der USAs interesser skal gå foran alt.

Venner for alltid

Handelsgnisningen mellom de to landene vokste i forrige uke da Kina kunngjorde toll verdt rundt 50 milliarder dollar på amerikanske varer som importeres til Kina som gjengjeldelse for at Washington har innført toll til samme verdi på kinesiske varer importert til USA.

Kinas kunngjøring førte til at Trump deretter truet med å innføre enda mer toll til en verdi på 100 milliarder dollar på kinesiske varer.

Men mandag antydet Trump at han så slutten på de siste ukenes handelsstrid, som har ført til økte tollsatser i begge land og trusler om flere straffetiltak.

– President Xi og jeg vil alltid være venner. Kina kommer til å ta ned handelshindringene fordi det er det rette å gjøre, skrev han på Twitter.

