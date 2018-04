Macron høster storm med bemerkning om forholdet kirke-stat

NTB utenriks

Frankrikes sekulære tradisjon er en av landets mest grunnleggende kjennetegn. Etter å ha vært uatskillelige enheter i århundrer, fastslo revolusjonen i 1789 at kirke og stat skulle leve selvstendige liv. Dette ble formalisert i en lov i 1905.

Nå har den frittalende presidenten tråkker rett ut i dette minefeltet. Under et møte med biskoper sa presidenten at han håpet å kunne reparere forholdet til kirken gjennom en «sannhetens dialog».

– En fransk president som ikke bryr seg om kirken og katolikkene ville ikke gjøre sin plikt, sa Macron.

Den tidligere sosialistiske statsministeren Manuel Valls var raskt ute med å sende en twittermelding om at i Frankrike er det sekularismen som rår.

Den nylig innsatte partilederen for sosialistene, Olivier Faure, sa at sekularisme er kronen i juvelen, det republikkens president burde forsvare.

Venstrepolitiker Jean-Luc Melanchon sa at Macrons uttalelse var uansvarlig.

– Macron angrepet av metafysisk delirium. Opprørende. Man forventer seg en president, men får en liten prest, tvitret Melanchon.

Innenriksminister Gérard Collomb, som er ansvarlig for regjeringens forhold til religiøse samfunn, forsøker å roe det hele. Han mener presidentens uttalelse gjenspeiler et behov for større åndelig årvåkenhet og at den ikke rokker ved Frankrikes verdslige tradisjoner.

(©NTB)