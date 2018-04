Hydro må forberede seg på erstatninger for utslipp i Brasil

NTB utenriks

Domstolen i byen Barcarena kom med sin kjennelse mandag, melder kringkasteren Globo, som siteres av NRK.

Hydro ble pålagt å stille bankgaranti for 150 millioner brasilianske real – om lag 340 millioner kroner – for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndigheter og beboere i området ved aluminaraffineriet Alunorte.

Anlegget er tidligere blitt pålagt å halvere produksjonen. Tirsdag ble det kjent at aluminiumsverket Albras, som ligger like ved, må gjøre det samme.

Årsaken er at Albras ikke lenger mottar nok råstoff fra Alunorte.

– Vår største bekymring er våre ansatte, samt kunder som vil bli påvirket av denne beslutningen, sier Albras' styreleder Einar Glomnes i en uttalelse. 51 prosent av Albras-aksjene er eid av Hydro.

– Kjent med beslutningen

I domstolen i Barcarena fikk påtalemyndigheten i delstaten Pará delvis medhold i sine krav. Hydro må stille pengene til rådighet innen 30 dager, eller risikere dagbøter på i overkant av 200.000 kroner per dag.

Domstolen pålegger også selskapet å legge fram en plan for å rydde opp i det berørte området innen 60 dager.

– Vi er kjent med beslutningen, og vurderer dette nå, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Samme dag som kjennelsen kom, la Hydro fram to rapporter om situasjonen ved Alunorte. Her ble det hevdet at anlegget ikke hadde forurenset lokalsamfunnene i nærområdet.

Den brasilianske statsadvokaten Ubiratan Cazetta lot seg ikke overbevise.

– Jeg stoler ikke på konklusjonene i rapporten, for de er ufullstendige. De har bare sett på noen enkeltfaktorer, som pH-verdien i vannet, sa han til NRK.

Drikkevann

Lokale myndigheter og aktivister i Pará mener utslipp fra Alunortes rødslamdeponier har forurenset det lokale drikkevannet.

Dette skal blant annet ha skjedd under et svært kraftig regnvær i februar. Problemene er også beskrevet i rapporter fra det brasilianske miljøinstituttet Evandro Chagas.

Alunorte – verden største aluminaraffineri – har måttet gå for halv maskin i kjølvannet av utslippsskandalen. Hydro har saksøkt påtalemyndigheten i Pára, men statsadvokat Ubiratan Cazetta mener det vil ta flere måneder før anlegget kan være i full drift igjen.

I kjennelsen til domstolen i Barcarena heter det at de antatte miljøskadene kan ha kan ha «vidtrekkende konsekvenser på mange områder, med mulighet for skader på miljø, liv, verdighet og helse til de berørte».

Hydro har innrømmet utslipp av ubehandlet vann ved Alunorte, men avviser at utslippene har forurenset drikkevannet.