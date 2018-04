Hydro dømt til å stille 340 millioner kroner i sikkerhet i Brasil

NTB utenriks

Kjennelsen omtales av den brasilianske TV-kanalen Globo, som siteres av NRK.

Dommen falt mandag i en domstol i Barcarena, og påtalemyndigheten i delstaten Pará fikk delvis medhold i sitt krav.

Hydro ble pålagt å stille bankgaranti for 150 millioner brasilianske real – om lag 340 millioner kroner – for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndigheter og beboere i området rundt fabrikken Alunorte.

Hydro må stille pengene til rådighet for domstolen innen 30 dager, eller risikere dagbøter på i overkant av 200.000 kroner per dag. Domstolen pålegger også selskapet å legge fram en plan for å rydde opp i det berørte området innen 60 dager.

– Vi er kjent med beslutningen, og vurderer dette nå, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Samme dag som dommen falt, la Hydro fram en rapport om situasjonen ved Alunorte-verket. Her ble det hevdet at aluminiumsverket ikke hadde forurenset lokalsamfunnene i nærområdet.